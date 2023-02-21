يبدو أن قضية برشلونة لن تمر مرور الكرام بعد أن وصف رئيس رابطة الأندية الإسبانية خافيير تيباس قضية النادي الكاتالوني بشبهة فساد مع نائب رئيس لجنة التحكيم السابق. إنها قضية خطيرة حتى أكثر خطورة من القضية التي يُعاني منها نادي يوفنتوس الإيطالي والذي تعرض إلى عقوبة بخصم 15 نقطة بسبب مكاسب رأسمالية وهمية.

وتفجرت في الأيام القليلة الماضية قضية جديدة أحدثت صدمة في الوسط الرياضي الإسباني، حيث تورط برشلونة في شبهة فساد مع نائب رئيس لجنة التحكيم السابق إنريكيز نيجريرا من خلال منحه مبلغ 6 ملايين يورو للحصول على استشارات فنية في طريقة تعامل اللاعبين مع الحُكام.

خافيير تيباس بالأمس تواجد في عرض «حد الإنفاق للفريق الرياضي» (LCPD) وتطرق للحديث عن هذه القضية، وقال: «إلى أي مدى خطورة قضية برشلونة ؟ في الوقت الحالي أود أن أقول إن قضية يوفنتوس خطيرة لأن تمت إدانته، أليس كذلك؟».

أكمل تيباس حديثه، وقال: «إذا ذهبنا إلى تحليل الحقائق فأعتقد أن أخطر المؤشرات التي أراها تقع على عاتق برشلونة، من ناحية أخرى قاموا بتزوير حساباتهم والتي شارك فيها نائب لجنة التحكيم، أعتقد بأن مقارنةً في قضية يوفنتوس فإن الأمر أقل تعقيداً على الرغم من حقيقة أنهم تلقوا عقوبة قاسية (خصم 15 نقطة)».

ويُضيف تيباس في حديثه حول القواعد الاقتصادية في إيطاليا قائلاً: «القواعد الاقتصادية يجب أن يتم وضعها في إيطاليا أكثر تقارباً بتلك الموجودة في إسبانيا لتجنب أشياء مثل قضية يوفنتوس، حتى هذه التداولات بين اللاعبين كانت ممارسة معتادة في كرة القدم الإيطالية، لقد تمت تسوية هذه الحسابات ولكن بعد ذلك لم يكن هناك أموال على المستوى النقدي، أعتقد أن قواعد الرقابة الاقتصادية ضرورية وإلا فلن يكون مستقبل كرة القدم الإيطالية إيجابياً».

وختم تيباس تصريحاته قائلاً: «وافق مجلس الشيوخ الإيطالي أخيرا على زيادة ضريبية بقيمة 580 مليون يورو للأندية وهو أمر مثير للجدل تم تقديمه من قبل السيناتور ورئيس نادي لاتسيو الإيطالي كلاوديو لوتيتو، وهذا يدل على أنه لا يوجد أداء اقتصادي جيد في إيطاليا».

وأصدرت اليوم رابطة الأندية الإسبانية بياناً رسمياً كشفت فيه أن 7 أندية من الدرجة الأولى (أتليتكو مدريد، إشبيلية، ريال بيتيس، ريال سوسيداد، قادش، خيتافي) وأندية أخرى في بقية الدرجات الإسبانية (ليفانتي، تينيريفي، ديبورتيفو ألافيس، إيبار، لاس بالماس، لوغو وهويسكا) باستثناء نادي ريال مدريد عبروا عن قلقهم العميق بشأن قضية شبهة الفساد التي تضرب برشلونة ويعتبرونها قضية بالغة الخطورة ويطالبون التحقيق حولها.

بينما رئيس برشلونة جوان لابورتا رد على خافيير تيباس بتصريح قوي قائلاً: «تيباس لا يُريد مسامحتنا بسبب عدم قبول عرض CVC، لن أُكمل رغبته بتقديم الاستقالة عن الرئاسة، لأن هذا الأمر يتم اتخاذه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، أي شخص يُحاول تشويه تاريخ برشلونة سيتلقى رداً قوياً، ما حققناه كلفنا الكثير من العمل ولذلك أقول كرئيس لن أسمح لهذه المحاولات أن تلوث تاريخنا».