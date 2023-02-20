تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم (الإثنين)، نحو العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة اللقاءين المرتقبين لممثلي الوطن الهلال والفيصلي في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا، إذ يواجه الزعيم نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي الساعة التاسعة مساءً، ويسبقها مواجهة العنابي مع فولاد الإيراني الساعة السادسة مساءً.على استاد الثمامة، يدخل ممثل الوطن الفيصلي لقاءه أمام فولاد الإيراني في أول ظهور للعنابي في هذا الدور من هذه البطولة، ويطمح الفيصلي لمواصلة مشواره المميز والوصول لدور الثمانية عبر الشباك الإيرانية، إذ احتل صدارة مجموعته الخامسة بجدارة واستحقاق بعد أن جمع 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات وخسارة وحيدة وأحرز هجومه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 فقط، ورغم الظروف الصعبة التي تحيط بالعنابي بهبوطه لمصاف أندية الدرجة الأولى، إلا أنه يدخل هذا اللقاء بطموحات وعزيمة الأبطال. فيما يخوض فريق فولاد هذا اللقاء بعد تصدره فرق مجموعته الثالثة بعد أن حصد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادلات ولم يتعرض للخسارة وله من الأهداف 5 وعليه هدفان فقط.وعلى استاد الجنوب، يخوض ممثل الوطن وثاني أندية العالم فريق الهلال لقاء صعباً أمام شباب أهلي دبي، ويسعى الزعيم لتخطي العقبة الإماراتية والمحافظة على لقبه لا سيما بعد الأداء الأكثر من رائع في مونديال كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثاني. ووصل الهلال لهذه المباراة بعد تصدره فرق مجموعته الأولى برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وخسارة وأحرز هجومه 11 هدفاً فيما تلقت شباكه 5 أهداف. أما فريق شباب أهلي دبي، فإنه يدخل هذا اللقاء بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب السابق للهلال على أمل أن يقوده لما هو أبعد من دور الـ16 والذي وصل إليه بعد أن حل ثانياً في مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات ولم يتعرض للخسارة وله من الأهداف 14 وعليه 7 أهداف.مباريات اليوم