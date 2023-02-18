فجرت صحيفة «الموندو» الإسبانية مفاجأة من خلال الكشف عن تفاصيل جديدة حول شبهة فساد تورط فيها نادي برشلونة مع نائب رئيس لجنة التحكيم السابق إنريكيز نيجريرا.

وقامت الصحيفة، التي تُعتبر ثاني أقوى الصحف في إسبانيا، بتسريب البوروفاكس الذي قام نيجريرا بإرساله إلى رئيس برشلونة السابق جوسيب بارتوميو في عام 2018 وقام بتهديده بالكشف عن جميع المخالفات.

وتُشير الصحيفة إلى أن هذا التصرف من نيجريرا جاء بعد أن أوقف برشلونة دفعه للأموال من أجل الحصول على استشارات تحكيمية لمساعدة اللاعبين في كيفية التعامل مع الحكام. وتضمنت التهديدات الكشف عن جميع المخالفات التي قام بها برشلونة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وبيّنت الصحيفة الإسبانية أن إجمالي المبالغ المدفوعة من برشلونة إلى نائب رئيس لجنة التحكيم نيجريرا 6,659,448 يورو دون ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2001.

رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس من جهته قال (الخميس) إنه ليس من المُمكن فرض عقوبات رياضية على برشلونة على الرغم من انتهاك لوائح تضارب المصالح. وقال: «يجب أن نوضح بأننا قد بحثنا في الأمر ولا يمكن فرض عقوبات تأديبية على المستوى الرياضي بسبب مرور 5 سنوات، ومن الممكن فرض عقوبات فقط في غضون 3 سنوات من وقوع الأحداث. الاختصاص الجنائي قضية أخرى والآن مكتب المدعي العام يحقق في الأحداث التي وقعت على احتمالية وجود جريمة فساد».

يذكر أن برشلونة أصدر بياناً رسمياً دافع فيه عن نفسه وكشف أن النادي كان يمتلك عقداً مع مزود للاستشارات الفنية المتعلقة بالتحكيم.