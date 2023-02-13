صادقت صحيفة «التلغراف» البريطانية على ما نشرته «ليكيب» الفرنسية قبل أسبوعين، عن نوايا القائمين على بطولة دوري السوبر الأوروبي «السوبرليغ» بتوسيع رقعة المشاركين في البطولة. وذكرت «التلغراف» أن الثلاثي ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس تواصلوا مع أكثر من 50 نادياً لإقناعها بالانضمام للبطولة، مع ضمان حصولها على مزايا مالية ورياضية، وإيقاف هيمنة أندية الدول كما يسميها قادة البطولة الجديدة.

ولا يزال مؤسسو بطولة «السوبرليغ» مقتنعين بفكرة البطولة، مع العمل على محاولة تطويرها للوصول إلى أفضل نسخة، وكل هذا بدأ منذ تم تعيين الألماني بيرند رايشارت رئيساً تنفيذياً للمسابقة.

وأوضحت «التلغراف» أن البطولة في حلتها الجديدة ستتحول من كونها بطولة تضم 14 فريقاً فقط -من بينها 12 عضواً دائماً- إلى 60-80 فريقاً دون أعضاء دائمين، و14 مباراة على الأقل لكل فريق. كما كشفت عدد الدول المتوقع الذي سيصل إلى 12 دولة مشاركة عوضاً عن 5 دول فقط.