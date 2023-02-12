طلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، إذناً خاصاً لدخول الولايات المتحدة ولعب بطولتي إنديان ويلز وميامي.وقال ديوردي ديوكوفيتش، شقيق النجم الصربي في تصريحات صحفية «ثمة حاجة إلى إذن خاص، لأن الولايات المتحدة لا تسمح بعد بدخول غير الملقحين ضد كوفيد-19».وأضاف «هذه المسألة لا تصدق، لأن العالم كله صار مفتوحاً، وصارت كل الأحداث الرياضية في كل العالم تلعب برياضيين ملقحين وغير ملقحين».وأشار ديوردي إلى أن شقيقه قدم كل الوثائق الضرورية والمطلوبة في الطلب، وأن مديري بطولتي إنديان ويليز وميامي أعربوا عن تأييدهم لمشاركة المصنف الأول عالمياً، ورغبتهم في وجوده.وينتظر ديوكوفيتش القرار في الأيام المقبلة، ويأمل أن يكون إيجابياً.يذكر أن ديوكوفيتش بسبب معارضته التطعيم ضد كوفيد، لم يتمكن العام الماضي من دخول الولايات المتحدة، وغاب عن بطولتي إنديان ويليز وميامي للأساتذة.