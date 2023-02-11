أصبح اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مصدر إزعاج لجيرانه في حي بوجيفال في ضواحي باريس، بسبب الحفلات التي يقيمها بمنزله، وكان آخرها عيد ميلاده الـ31 الأحد الماضي، واضطر الجيران لاستدعاء الشرطة كي توقف الصخب، طبقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ونشرت صحيفة (لوباريزيان) اليوم (السبت) تقريرا مفصلا كشفت فيه أن رئيس الحي لوك واتيل يقطن بالقرب من منزل نجم فريق باريس سان جيرمان، وقد أعرب عن انزعاجه منه، واصفا نيمار بأنه «شخص يفتقر للاحترام» من قبل الجيران.

وقال واتيل: «لم تكن موسيقى حفلاته هادئة، بل صاخبة للغاية»، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا السلوك من النجم البرازيلي، حيث تمتد حفلاته حتى الخامسة فجرًا في أغلب الأوقات.

وبدا رئيس الحي مستاءً من عدم فعالية الغرامة الموقعة على النجم البرازيلي، التي تبلغ 135 يورو فقط، مؤكدًا أنه قد يلجأ إلى «رفع دعوى أمام النائب العام بتهمة الإخلال المتكرر بالنظام العام».

وعلى رغم موهبة نيمار الكبيرة داخل المستطيل الأخضر، فإن اللاعب يحظى بسمعة سيئة في ما يخص سلوكه خارج الملعب، واعتياده على السهر والاحتفالات الصاخبة، بحسب الصحيفة.