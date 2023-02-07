قدمت كل من الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي رسمياً اليوم (الثلاثاء) ملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 وذلك في مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال كلاديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن المنتخبات اللاتينية تقدم مستويات رائعة عالميا وجماهيرها تحلم باستضافة كأس العالم 2030.

من جهته قال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: «بعد تنظيم أول نسخة لكأس العالم في أوروغواي يجب أن تكون نسخة 2030 هنا تزامنا مع مرور 100 عام على انطلاق».

وأضاف: «من المهم جدا أن نعمل بجد وأن نفوز بحق التنظيم».