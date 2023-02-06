أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم (الاثنين) تأجيل العديد من المباريات خلال هذا الأسبوع بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سورية صباح اليوم.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه في ظل تسجيل وفيات وحالات إصابة واستمرار جهود البحث والإنقاذ إثر وقوع الزلزال، تقرر تأجيل المباريات التي كانت مقررة اليوم في الدوري التركي الممتاز.

وأكد الاتحاد تأجيل مباريات عمراني سبور أمام أضنة ديمرسبور، وفناربخشه أمام قونيا سبور، وجيرسوونسبور أمام قيصري سبور، التي كانت مقررة مساء اليوم ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري التركي الممتاز.

كذلك أعلن الاتحاد التركي تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة بعد غد (الأربعاء) ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقدم الاتحاد التركي تعازيه لعائلات الضحايا والمقربين منهم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سورية صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إجمالي 912 شخصا لقوا حتفهم في البلاد جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الحدودية مع سورية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى لدى البلدين إلى أكثر من 1200.