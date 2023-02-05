سيعود نجم ليكرز ليبرون جيمس إلى لوس أنجليس بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، عقب إنهاء خمس مباريات خارج الأرض في نيو أورليانز.

ويحتاج «الملك جيمس» الآن إلى 36 نقطة فقط ليتخطى أسطورة فريقه كريم عبد الجبار الذي سجل (38387) نقطة في مسيرته، بعد أن أحرز 27 نقطة في خسارة ليكرز 131-126 أمام بليكانز الليلة الماضية.

وفي 5 أبريل 1984، أصبح كريم عبد الجبار برميته الشهيرة التاريخية «سكاي هوك» ضد يوتا جاز في لاس فيغاس صاحب الهدف التاريخي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، متجاوزا مجموع نقاط ويلت تشامبرلين (31419 نقطة).

ولم يظهر جيمس (38 عاماً) علامات على تراجع المستوى في موسمه 20 بالدوري، وسجل متوسط نقاط يزيد على 30 نقطة كل مباراة، كما سيخوض مباراة كل النجوم للمرة 19 معادلاً الرقم القياسي.

وستكون أمامه فرصتان لتحقيق أحد أكبر الأرقام في تاريخ كل الألعاب على أرضه الأسبوع المقبل حين يستضيف ليكرز منافسيه ثاندر وباكس يومي الثلاثاء والخميس.

ومن المتوقع أن يصل أسعار التذاكر لمعدلات قياسية، وسيحضر عدد من أبرز نجوم هوليوود في الملعب في انتظار كسر رقم عبد الجبار الذي صمد 4 عقود تقريباً.

وتوج جيمس بدوري المحترفين 4 مرات مع 3 فرق مختلفة.