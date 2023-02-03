ينافس النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، واللاعب أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي، على جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر يناير الماضي (2023)، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في المنطقة لشهر يناير، الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية.

وتقوم فكرة التصويت على العديد من المعايير، أهمها: دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، إضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

وأفاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه تم اختيار كل من: إبراهيم بايش (منتخب العراق)، عبدالرزاق حمدالله (نادي الاتحاد السعودي)، أندرسون تاليسكا (نادي النصر السعودي)، صلاح اليحيائي (منتخب سلطنة عمان)، كودجو لابا (نادي العين الإماراتي)، بين مالانغو (نادي قطر القطري)، محمد الواكد (نادي الجيش السوري)، محمد الجعبري (نادي شباب الخليل الفلسطيني)، مهدي عبدالجبار (نادي المنامة البحريني)، الحاج مالك (نادي الأنصار اللبناني).

عبدالرزاق حمدالله «الاتحاد السعودي»

قاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد السعودي للتتويج بلقب كأس السوبر بعد أن سجل هدفاً في مرمى النصر خلال لقاء الدور قبل النهائي، إضافة إلى تسجيله هدفي المباراة النهائية في شباك الفيحاء، كما يحتل اللاعب المركز الثاني على لائحة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف بعد تسجيله هدفين خلال الشهر الماضي في مرمى كل من الفيحاء والباطن.

أندرسون تاليسكا «النصر السعودي»

قاد المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا فريقه النصر السعودي للمحافظة على صدارة الترتيب العام لمسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن سجل هدفين في مرمى الطائي خلال الجولة التاسعة وهدف في مرمى الاتفاق في الجولة الرابعة عشرة، ليعزز رصيده أيضاً في قمة ترتيب الهدافين برصيد (14) هدفاً.

إبراهيم بايش «منتخب العراق»

برز إبراهيم بايش بقوة مع المنتخب العراقي، حيث كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في جلب لقب بطولة كأس الخليج لـ«أسود الرافدين»، بعدما سجل 3 أهداف في البطولة في مرمى كل من السعودية خلال الدور الأول، وقطر في الدور قبل النهائي، وعمان في المباراة النهائية، وهو ما جعله يظفر بجائزة أفضل لاعب في البطولة.





صلاح اليحيائي «منتخب عمان»

ساهم صلاح اليحيائي بقوة خلال مشوار منتخب عمان لبلوغ نهائي كأس الخليج، حيث كان مصدر بناء الهجمات وتشكيل الخطورة على مرمى الخصوم، فقد أرسل 18 تمريرة عرضية، وصنع 10 فرص كأبرز اللاعبين على هذا الصعيد، وقام بعمل 41 مراوغة ناجحة، وسجل هدف التعادل لعمان في المباراة النهائية أمام العراق. وقد انتقل بعد كأس الخليج للعب في صفوف نادي قطر القطري.

كودجو لابا «العين الإماراتي»

عزز المهاجم التوغولي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإماراتي حينما رفع رصيده إلى 16 هدفاً بعد أن سجل لفريقه العين 4 أهداف خلال شهر يناير الماضي، حيث هز شباك البطائح مرتين لحساب الجولة الثالثة عشرة وهي المواجهة التي انتهت للبنفسجي 3-2، وكرر ذلك في الجولة الرابعة عشرة أمام عجمان في المواجهة التي انتهت 5-1.

بين مالانغو «قطر القطري»

تألق بين مالانغو المحترف الكونغولي في صفوف نادي قطر القطري خلال الشهر الماضي، حينما سجل 5 أهداف لفريقه، 3 منها في مرمى الغرافة ضمن الجولة التاسعة، وهدف في مرمى أم صلال في الجولة العاشرة، وهدف في مرمى العربي خلال اللقاء الذي انتهى 3-2 في الجولة الحادية عشرة، ليكون من أبرز العناصر التي برزت في المسابقة.

مهدي عبدالجبار «المنامة البحريني»

قدم البحريني مهدي عبدالجبار مستويات استثنائية خلال الجولتين العاشرة والحادية عشرة من مسابقة الدوري البحريني، بتسجيله هدفي الفوز في شباك الخالدية، وثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى الأهلي، حيث نجح في قيادة فريقه إلى المركز الثاني على لائحة الترتيب العام للمسابقة ليبتعد بفارق هدفين فقط عن المتصدر فريق المحرق.

محمد الجعبري «شباب الخليل الفلسطيني»

سطع نجم لاعب شباب الخليل الفلسطيني محمد الجعبري خلال الشهر الماضي حينما سجل هدفين في مرمى هلال القدس في الجولة الخامسة عشرة، وهدفاً في مرمى شباب الأمعري في الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يعود ويسجل ثنائية في مرمى مؤسسة البيرة، ليساهم في صعود فريقه إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق جبل المكبر.

محمد الواكد «الجيش السوري»

ساهم المهاجم المخضرم محمد الواكد بقوة في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الشهر الماضي، حيث سجل اللاعب هدفين في مرمى حطين خلال الجولة التاسعة، وكرر الأمر ذاته في الجولة العاشرة وكانت هذه المرة في مرمى فريق حطين، حيث بات الفريق يحتل الصدارة برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن أهلي حلب.

الحاج مالك «الأنصار اللبناني»

لا صوت يعلو فوق صوت مهاجم الأنصار اللبناني الحاج مالك الذي ظهر بقوة خلال الشهر الماضي بتسجيل 6 أهداف كان منها 3 في مرمى الشباب الغازية في دوري سداسي الأوائل، وهدفين في مرمى البرج خلال الجولة الثالثة، وهدف في الجولة الرابعة أمام النجمة، حيث يتصدر اللاعب ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفاً، ويتصدر فريقه الترتيب العام للدوري برصيد 22 نقطة.



ويمكن المشاركة في التصويت من خلال موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر الرابط التالي: (من هنا)