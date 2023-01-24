أشارت تقارير عالمية إلى أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يرد على عرض ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقده لمدة سنة واحدة على الرغم من الاتفاق الشفهي بين اللاعب وإدارة ناديه، في حين أوضحت التقارير ذاتها أن اللاعب تلقى عرضاً مغرياً من نادي الهلال.وفي الوقت نفسه ربطت تقارير عالمية احتمالية تواجد ميسي في العاصمة السعودية بداية من الموسم الكروي القادم مع نادي الهلال، مشيرة إلى أن العائد المادي للاعب يفوق عرض نادي باريس، وهو الأمر الذي من شأنه تحويل بوصلة اللاعب للشرق الأوسط لخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الطويلة التي انطلقت لأول مرة في 2004 مع نادي برشلونة الإسباني.ووفقاً لموندو ديبورتيفو، انضم الهلال لسباق ميسي، وذكرت أن «الزعيم» يمكن أن يعرض على الأرجنتيني ما يصل إلى 350 مليون دولار في السنة، على الرغم من أن تمديد عقده في باريس سان جيرمان يبدو وكأنه صفقة منتهية، كما وصفتها صحيفة «بارسا يونيفرسال». ومع ذلك، بحسب التقارير، قد يواجه الهلال عدة حواجز في سعيه وراء ميسي. على سبيل المثال، يبدو أن اللاعب سعيد بحياته في باريس سان جيرمان، الذي اتخذ بالفعل خطوات أولية لإقناع المهاجم بالبقاء في العاصمة الفرنسية.وأضافت: باريس سان جيرمان واثق من توقيع ميسي على تمديد العقد، حيث توصلوا إلى العديد من المكافآت الإضافية في الصفقة الجديدة التي قد تمتد حتى عام 2025.من جهته، أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن نادي الهلال لم يتفاوض مع مهاجم باريس سان جيرمان بشأن انتقال محتمل الصيف المقبل، بحسب منصة sportskeeda العالمية المتخصصة في المحتوى الرياضي.وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة. صاغ عقداً لمدة عامين. ودخل الآن الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع عمالقة باريس.ووفقاً لرومانو، من المتوقع أن يجدد الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات عقده مع الفريق الفرنسي بعد اجتماع جديد مع مسؤولي النادي. وغرد، نافياً كل الأنباء التي ربطت بين الهلال وميسي. وقال: «ميسي لم يتلقَ أي عرض من الهلال رغم الصلات في الأيام والأسابيع الماضية. لا محادثات ولا مناقشات».