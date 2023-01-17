قال ممثلو الادعاء لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، إن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الموقوف، نويل لو غريت، يخضع للتحقيق بتهمة التحرش الجنسي.

وفُتح التحقيق بعد أن وجهت وكيلة كرة القدم سونيا سويد اتهامات بالتحرش ضد لو غريت خلال مقابلات مع صحيفة ليكيب اليومية الرياضية ومحطة RMC الإذاعية، بعد أسابيع فقط من هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

لو غريت (81 عاماً) يرأس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ 2011، لكنه استُبعد من منصبه بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم على خلفية التصريحات التي أدلى بها ضد أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان.

وقال لو غريت في بيان أصدره محاموه «فوجئ نويل لو غريت البالغ من العمر 81 عاماً عندما علم من الصحافة بفتح تحقيق في التحرش الأخلاقي والجنسي، مندداً بالتدخلات العديدة والضغوط السياسية التي تمارس ضده خلال الفترة الحالية».

وتعرض لو غريت للانتقادات أيضاً من لاعبين وسياسيين لانتقاده زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998.

كما واجه لو غريت، انتقادات بعد تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشامب حتى 2026.