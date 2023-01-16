أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة حكام بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر، بمشاركة الهلال السعودي، الوداد المغربي، والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وضمت القائمة حكما عربيا وحيدا كحكم ساحة وهو الجزائري مصطفى غربال، حيث كان قد اختير أيضًا ضمن قائمة مونديال قطر 2022.

حكام كأس العالم للأندية المغرب 2022:

1- مصطفى غربال حكم ساحة، موكراني وحساني خليل مساعدان، رضوان جيد حكم فار.

2- ما نينج حكم ساحة، زوو في وزهانج تشينج مساعدان، مينج حكم فار.

3- بارتون إيفان حكم ساحة، موران دافيد ونسبيت كاترين مساعدان، جوريرو فرناندو حكم فار.

4- كوفاسس إيستفان حكم ساحة، مارينزو فاسيل وأرتيني ميهاي مساعدان، إيراتي ومارتينز حكمان للفار.

5- ماتونتي ماتيس حكم ساحة، تاران نيكولاس وسوبي مارتن مساعدان، سوتو جوان ونيكولاس حكمان للفار.

6- تايلور أنتوني حكم ساحة، بيسويك جاري ونان آدم مساعدان، بيريسارد جيرومي حكم فار.