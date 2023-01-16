ينتظر الاتحاد البولندي لكرة القدم رد الإنجليزي ستيفن جيرارد من أجل تولي قيادة منتخب بولندا.

ولا يشغل جيرارد أي منصب حاليًا، منذ رحيله عن تدريب أستون فيلا، وتولي الإسباني أوناي إيمري المسؤولية بدلًا منه.

ورحل ميتشنيويتش من منصبه كمدرب لمنتخب بولندا بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 من دور الـ16 على يد فرنسا.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن المناقشات بين ستيفن جيرارد والاتحاد البولندي لكرة القدم جارية.

وأضاف: «الاتحاد البولندي في انتظار القرار النهائي لجيرارد، حيث يقوم بدراسة العرض المقدم له بعناية».

وأتم خبير سوق الانتقالات في أوروبا: «سيتحدث الاتحاد البولندي مرة أخرى إلى جيرارد من أجل المضي قدما في المفاوضات».

وفي حال قبول جيرارد بالمهمة سيعود للعمل مع الثنائي البولندي في أستون فيلا يان بيدناريك وماتي كاش، وقبلهم قائد المنتخب ونجمه الأول روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.