توفي مساء اليوم الخميس أسطورة كرة القدم البرازيليةإيدسون أرانتيس الملقب ببيليه، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت كيلي ناسيمينتو، ابنة الأسطورة البرازيلي بيليه، كشفت في وقت سابق أن عددا كبيرا من أبنائه وأحفاده تواجدوا ليلة عيد الميلاد بالمستشفى، الذي يرقد به بطل العالم منذ شهر تقريبا؛ بسبب تأخر حالته الصحية بشكل متزايد إثر مرضه الذي يعاني منه منذ فترة.

وكشف مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو، (الأربعاء) عن تطور جديد حول الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، والذي يتعافى من ورم في القولون.

وكان مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو كشف يوم 21 ديسمبر الجارى أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يعاني من فشل كلوي وقلبي ناجمين عن تفاقم حالته السرطانية.

وأشارت التقارير إلى أن بيليه يحصل على جرعات مكثفة من المسكنات لتخفيف آلام السرطان الذي يعاني منه منذ بداية العام، رغم إجرائه جراحة في سبتمبر من العام الماضي.

وكان بيليه قد وجه رسالة شكر إلى دولة قطر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام بعدما عُرضت صورة بيليه على واجهات عدة مبانٍ عملاقة في الدوحة رسالة كُتب فيها «تعافى سريعا».

وتم نقل بيليه إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية متعلقة بورم القولون، والدعوات بالشفاء التي عرضت على عدة منشآت فى قطر خلال مونديال 2022.

وكتب بيليه على إنستجرام فى رسالة مصاحبة لصور التكريم: «أصدقائي، أنا فى المستشفى أقوم بإجراء فحص شهري، من الرائع دائما تلقي رسائل إيجابية مثل هذه، شكرا لقطر على هذا التكريم ولكل من يرسل لي مشاعر طيبة».

وتم نقل بطل العالم 3 مرات، الأربعاء الماضي، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لتقييم نتائج العلاج الكيميائي الذي يعالج ورم القولون الذي تم تشخيص إصابته به في سبتمبر 2021.

وكان بيليه (82 عاما) قد استأصل ورما من القولون في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.