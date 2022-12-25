أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا ندد فيه بالشائعات التي طالت اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال بعد مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022.

وجاء في بيان (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم): «على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية مقالا يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال، حيث أبان اللاعب عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي».

ويضيف البيان: «وإذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها الشديدة لتعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكرياء أبوخلال، ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته، تؤكد أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية».

وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر مقالا يوجه فيه اتهامات للاعب تولوز الفرنسي، تمس عقيدته والتزامه الديني، والإشارة إلى أن الدولي المغربي أبوخلال كان يسعى في هذا المونديال إلى استقطاب أكبر عدد من المتتبعين إلى توجه وتيار ديني يتبعه.