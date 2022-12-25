انتقد مدرب كريستال بالاس الإنجليزي الفرنسي باتريك فييرا السبت الاحتفالات «الغبية» لحارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في أعقاب فوز بلاده على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، حسب وصفه.

كان مارتينيز، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الأرجنتين في طريقها إلى اللقب الثالث في تاريخها.

في النهائي، تصدى برجله بطريقة رائعة لانفرادية راندال كولو موانيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني ليأخذ المباراة إلى ركلات الترجيح، تصدى خلالها لمحاولة كينغسلي كومان لتفوز الأرجنتين 4-2.

وفي المسيرة الاحتفالية في العاصمة بوينوس أيرس، حمل إيميليانو دمية ووجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف في النهائي ونال جائزة هدّاف البطولة (8 أهداف).

وانتقد فييرا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، تصرفات مارتينيز الغريبة.

,قال في مؤتمر صحفي على هامش المباراة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي: «أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقّص قليلاً مما حققته الأرجنتين في كأس العالم، لا أعتقد حقًا أنهم كانوا بحاجة للقيام بذلك».

وتابع: «ولكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانًا، ولكن كان هذا قرارًا غبيًا من مارتينيز للقيام بذلك».

وسيعود مارتينيز إلى برمنغهام الأسبوع المقبل، حيث يعتزم مدرب أستون فيلا الإسباني أوناي إيمري التحدث إلى اللاعب البالغ 30 عامًا حول سلوكه المثير للجدل.

وقال إيمري: «عندما تنتابك مشاعر قوية، يكون من الصعب أحيانًا السيطرة عليها، سأتحدث معه الأسبوع المقبل، عن بعض الاحتفالات، لكنني أحترم الآن أنه مع المنتخب الوطني وعندما يكون معنا فهو مسؤوليتنا ثم يمكننا التحدث عن الأمر».

وتحدثت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الجمعة عن سلوك مارتينيز: «أجده مثيرًا للشفقة. إنه فعل سوقي، وغير لائق، ولا يرقى إلى مستوى المناسبة. إيميليانو مارتينيز هذا، لا يميّز نفسه، بل هو مثير للشفقة».