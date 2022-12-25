يرى كثير من الألمان أنه يجب عدم خلط السياسة بالرياضة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم والأولمبياد. في حين دعا رئيس بايرن ميونيخ إلى التحلي بالعقلانية والاستعداد جيدا لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد (يوغوف) لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 46% من الألمان يؤيدون الفصل بين السياسة والرياضة في الأحداث الرياضية الكبرى؛ مثل الألعاب الأولمبية وبطولات كرة القدم. في المقابل، رأى 38% من الألمان أنه من السليم إثارة موضوعات سياسية في ضوء الأحداث الرياضية.

وأكد الاستطلاع أن كثيرين من الألمان يرغبون في عدم خلط موضوعات سياسية بالأحداث الرياضية.

وطالب رئيس نادي بايرن ميونيخ هربرت هاينر، بالتحلي بالعقلية السليمة «الآن أكثر من أي وقت مضى» من أجل نجاح المنتخب الألماني في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا عام 2024.

وكان المنتخب الألماني قد خرج من الدور الأول ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في النسخة التي أقيمت في قطر، كما بدأت الجماهير تقلل من اهتمامها بالفريق. وقرر الاتحاد الألماني تشكيل مجلس إشرافي لمساعدة المنتخب على النجاح مجددا من أجل بطولة أمم أوروبا 2024 وما بعدها.