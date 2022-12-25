الأصوات كبيرة في روما، وشائعات على نطاق واسع، يبدو بأن شهر العسل قد انتهى بين مورينهو وروما، فالمدرب الشهير بلقب (سبيشال ون) غير راضٍ عن نمو وطموحات الفريق وإدارة النادي، ولم يعجبه موقف بعض اللاعبين ومن بينهم بعض القادة.

مورينهو يريد رفع جودة الفريق، ولكن الإدارة أخبرته بأن الموارد غير متوفرة، ولهذا السبب يبدو بأن من الصعب أن يستمر مورينهو حتى نهاية عقده مع نادي العاصمة الإيطالية؛ الذي ينتهي في تاريخ 30 يونيو 2024. ويتجه مورينهو الآن نحو إمكانية تدريب المنتخبات بين البرتغال والبرازيل، حيث أعطى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تفويضاً لوسيط يُعتبر صديقاً لوكيل أعمال مورينهو (جورجي مينديز) للتباحث حول إمكانية إقناع البرتغالي بتجهيز المنتخب في كأس العالم 2026؛ التي ستقام في أمريكا، كندا والمكسيك.

ومن المؤكد بأن مورينهو سيكون مستعداً على الأقل أن يستمع للعرض المقدم، ولكن قبل كل هذا سيرى ماذا ستقدم له إدارة روما في سوق الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في شهر يناير 2023، في ذلك الشهر ستكون المرحلة حاسمة حول مستقبله في العاصمة الإيطالية.