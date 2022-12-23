فتح مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا عاجلا حول كيفية وصول الطاهي التركي الشهير «نصرت» إلى أرض ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم 2022، حيث قام بحمل الكأس وجرى تصويره وهو يزاحم لاعبي الأرجنتين.واعترف الفيفا بأنه ما كان ينبغي للطاهي المشهور بـ«سالت باي» أن يكون على أرض الملعب بعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.وشوهد صاحب المطعم الشهير وهو يحمل الكأس ويضايق لاعبي الأرجنتين لالتقاط صور فوتوغرافية بعد فوزهم على فرنسا الأحد الماضي.وظل مجلس إدارة كرة القدم صامتا بشأن هذه القضية بعد تعرض الشيف التركي لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولته إدخال نفسه في الاحتفالات في استاد لوسيل في قطر.لكن الفيفا أكد أن دخول «نصرت» إلى أرض الملعب كان غير مصرح به، وأن إرشادات الفيفا تنص على أنه لا يُسمح إلا للفائزين بكأس العالم ورؤساء الدول بلمس الكأس خلال الحفل الختامي.وتنص قواعد وبروتوكولات FIFA الخاصة بالتعامل مع لمس كأس العالم أنه «بصفتها أحد أكثر الرموز الرياضية شهرة في العالم وأيقونة لا تقدر بثمن، لا يمكن لمس كأس العالم الأصلي FIFA والاحتفاظ به إلا من قبل مجموعة مختارة جدًا من الأشخاص، بما في ذلك الفائزين السابقين في كأس العالم ورؤساء الدول».ويجري الفيفا الآن تحقيقا في الظروف التي أدت إلى وصول الشيف -واسمه الحقيقي نصرت جوكتشه- إلى أرض الملعب.وقال متحدث باسم الفيفا: «بعد المراجعة، بدأ الفيفا في تحديد كيفية وصول الأفراد بشكل غير ضروري إلى أرضية الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر. وسيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب».وشوهد ليونيل ميسي يحاول مرارًا وتكرارًا التخلص من «نصرت» بعد أن أمسك بنجم باريس سان جيرمان في محاولة لالتقاط صورة معه ومع كأس العالم.وانزعج الفيفا بحسب المصادر من صورة للطاهي التركي وهو يتظاهر برش الملح على الكأس والاحتفال مع الأرجنتين في تحد للقواعد الصارمة بشأن الوصول لأرضية ملعب نهائي المونديال.وفي أولى ردود الفعل من الاتحادات والمنظمات الرياضية تجاه المخالفة والسلوك الذي أظهره «نصرت» بانتهاك قواعد الفيفا وكأس العالم، قررت إدارة بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم منع الشيف التركي نصرت جوكتشه من حضور نهائي البطولة التي ستقام بالولايات المتحدة في 2023.وأصدرت الإدارة بيانًا على حسابها في تويتر، قالت فيه: تم منع الشيف نصرت من المشاركة في نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023.ومن المتوقع أن يواجه «نصرت» عقوبات من الفيفا والمزيد من قرارات الحظر بواسطة عدد من الاتحادات والمنظمات الرياضية بعد انتهاكه قواعد كأس العالم البطولة الأكبر في التاريخ.