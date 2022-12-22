أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف العالمي للمنتخبات (رجال) لشهر ديسمبر الجاري 2022، إذ احتل المركز الـ49 عالمياً، والخامس عربياً وآسيوياً.

وعلى المستوى العالمي، تمسك المنتخب البرازيلي بصدارة التصنيف، فيما جاء أبطال العالم المنتخب الأرجنتيني في المرتبة الثانية، ووصيف بطل المونديال المنتخب الفرنسي في المركز الثالث، فيما جاء منتخب بلجيكا في المركز الرابع، ومنتخب إنجلترا في المركز الخامس.

وشهد التصنيف قفزة كبيرة للمنتخب المغربي الذي حقق إنجازا غير مسبوق عربياً وأفريقياً، بعد أن بلغ دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 قبل أن يخرج من أمام منتخب كرواتيا، ليحتل «أسود الأطلس» المركز الـ11 عالمياً، والأول عربياً وأفريقياً.

وبالمقارنة مع ترتيب ديسمبر 2021، تقدمت سبعة منتخبات 10 مراكز أو أكثر خلال عام 2022: غامبيا (126، 24+)، المغرب (11، 17+)، كوستاريكا (32، 17+)، الكاميرون (33، 17+)، غينيا الاستوائية (98، 16+)، إندونيسيا (151، 13+)، كوبا (168، 11+)، فيما سيتم نشر النسخة القادمة من التصنيف العالمي في 6 أبريل 2023.

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