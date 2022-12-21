انتقد السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق خطط خليفته جياني إنفانتينو التوسعية برفع عدد منتخبات كأس العالم من 32 منتخبا إلى 48، فضلا عن توسيع دائرة المشاركة في كأس العالم للأندية اعتباراً من عام 2025 القادم بمشاركة 32 ناديا.

وقال بلاتر في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية الصادرة يوم الأربعاء، إن «ما يحدث في الوقت الحالي هو الإفراط في تسويق اللعبة».

وتابع: «هناك محاولات لاستخراج المزيد والمزيد من المال على سبيل المثال مع نهائيات كأس العالم بـ48 فريقاً أو الآن مع كأس العالم للأندية التي يجب اعتبارها منافسة مباشرة لدوري أبطال أوروبا... الفيفا يتعدى هنا على شيء ليس من اختصاصه في الواقع».

وأعلن بلاتر في يونيو 2015 أنه سيستقيل مبكراً كرئيس للفيفا، في أعقاب تحقيق فساد واسع النطاق ونفى منذ فترة طويلة ارتكاب أي مخالفات، قائلاً في مقابلة يوم الأربعاء «لم أحصل على أموال لم أكسبها أبداً، ولهذا السبب لا يمكن إثبات أي شيء على الإطلاق في جميع الإجراءات المرفوعة ضدي، وسيبقى هذا هو الحال».

وخلف إنفانتينو، بلاتر في عام 2016 وأخبر بلاتر صحيفة «دي تسايت» أنه «لا علاقة له بإنفانتينو» وأن الرئيس الحالي «تصرف بعدم احترام لأنه رفض أي اتصال بي منذ انتخابه». وأضاف بلاتر أنه «يتواصل معي فقط عبر المحامين».

وزعم بلاتر أنه حاول مراراً وتكراراً «السيطرة على الأعمال التجارية»، على سبيل المثال في محاولته الحد من عمليات نقل اللاعبين الموهوبين من أمريكا الجنوبية أو أفريقيا إلى أوروبا كما فشلت محاولة تقديم حد أقصى للأجور للاعبين. وقال بلاتر «لم ننجح في حماية كرة القدم من التأثير الاقتصادي والسياسي».