أصدر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بيانا اليوم (الاثنين) طالب فيه قائد منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم ليونيل ميسي بتقديم اعتذار رسمي باسمه ونيابة عن زملائه بسبب ترديد أغنية احتفالية تضمنت عبارات مسيئة للصحفيين في منطقة «المكس زون» بملعب لوسيل بعد تتويج الأرجنتين بطلا لمونديال كأس العالم 2022 أمس (الأحد).

وجاء في البيان «ليونيل ميسي هو بلا شك الرقم واحد في كرة القدم، قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي فاز بكأس العالم، ولكن لهذا السبب بالذات يجب عليه الاعتذار نيابة عن الفريق عن الأغنية التي قدمها وزملاؤه وأهانتنا نحن الصحفيين».

وأضاف: «قد يكون مليارديرًا جديرًا بالثناء، لكن عليه أن يحترم أولئك الذين ساهموا أيضًا، بحماسهم وعدم مصلحتهم الذاتية، في خلق أسطورته. إضافة إلى كونهم لاعبين رائعين، يجب عليهم أيضًا أن يكونوا قدوة في الحياة، لأنهم أصبحوا أثرياء بفضل الجميع».

وزاد: «كان من الرائع رؤيته في الملعب مع عائلته، فرح الجميع معه. ولكن الآن ما الذي يعتقده الجمهور وأفراد عائلات الصحفيين، الذين تم وصفهم بعبارات مسيئة من قبل شخصيات لديها أحيانًا سلوكيات مشكوك فيها».

وختم البيان: «من بين اللاعبين كان هناك أيضا مسؤولون من الاتحاد الأرجنتيني يرددون الأغنية المسيئة، وهذا أكثر خطورة. دعونا نأمل أن يستدرك بعضهم المخالفة التي ارتكبت.. ويعتذروا».