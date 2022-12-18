قبل دقائق معدودة من بداية المباراة النهائية لكأس العالم التي اختتمت مساء اليوم (الأحد) في العاصمة القطرية الدوحة، وفي الحفل الختامي لكأس العالم 2022، استذكر الخليجيون والعرب أغنية «ليله لو باقي ليله بعمري ابيها الليله» التي صاغ كلماتها الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ولحنها عبدالرب إدريس، وكانت ضمن الحفل الختامي لأهم حدث تاريخي في العالم، خصوصاً للعشاق، الحفل الختامي الذي لم يتجاوز 20 دقيقة، صاحبته الكلمات الشهيرة:«ليله لو باقي ليله بعمري ابيها الليلهواسهر في ليل عيونك وهي ليلة عمريا الله يا الله يا الله وش كثر انتي جميله..يا الله يا الله يا الله وشكثر انا أحب»أسدل الستار على بطولة كأس العالم للمنتخبات بفوز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا بلقب بطولة كأس العالم 2022، بعد فوزه المثير على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى 3-3، على ستاد «لوسيل»، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال الذى استضافته قطر بدءاً من 20 نوفمبر الماضي بمشاركة 32 منتخباً فى 8 ملاعب مختلفة.وأحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة.وأصبح ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي لعبت في كأس العالم (26)، متخطياً الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة، ويأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة.وبذلك أصبح ميسي أول لاعب فى تاريخ المونديال ينجح فى التسجيل خلال جميع مراحل البطولة؛ المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، المباراة النهائية.