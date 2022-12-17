قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخبي «الديوك» والأرجنتين، غدا (الأحد)، أحرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الرئيس إيمانويل ماكرون، على ملعب «لوسيل» بقطر، بعد أن فجرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، (السبت)، مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن رفض بنزيما دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وأثارت إمكانية حضور بنزيما النهائي جدلا كبيرا في اليومين الماضيين، بعدما امتعض المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب، من أسئلة الصحفيين بشأن موقف مهاجم ريال مدريد.

من جانبه، أثار بنزيما المزيد من الجدل برسائل غامضة، نشرها عبر حسابه في تطبيق «إنستغرام»، وقال في إحداها إنه «غير مهتم».

كما نشر صورة له مع المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان، أثناء تسلم الكرة الذهبية، وكتب عليها «ليلة سعيدة».

ويعد زيدان من أبرز المرشحين لخلافة ديشامب، إذا رحل الأخير عن منصبه بعد بطولة كأس العالم.

وحرمت الإصابة كريم بنزيما من المشاركة مع منتخب فرنسا، في المباريات الأولى بالبطولة، ليغادر قطر عائداً إلى فريقه ريال مدريد، لكنه استعاد جاهزيته أخيراً وشارك في مباراة ودية، ما أثار التكهنات حول وجود خلاف بينه وبين ديشامب.