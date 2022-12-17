في أكبر إنجاز عربي في تاريخ كأس العالم، نال منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بعد خسارته بصعوبة من منتخب كرواتيا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد خليفة الدولي.بدأ اللقاء قوياً من المنتخبين، وتقدم كرواتيا أولاً عن طريق جوسكو جفارديول (د:7)، ورد عليه سريعاً أشرف داري (د:9)، وقبل نهاية الشوط الأول أطلق ميسلاف أورسيتش قذيفة في الزاوية الصعبة على الحارس ياسين بونو هدفاً ثانياً لكرواتيا (د:42). وفي الشوط الثاني حاول المغرب تعديل النتيجة وسنحت عدة فرص للهجوم المغربي لا سيما المهاجم يوسف النصيري، لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة، نال منتخب كرواتيا المركز الثالث والميداليات البرونزية، فيما حصل المغرب على المركز الرابع في إنجاز تاريخي للكرة العربية والأفريقية بصفة عامة والكرة المغربية بصفة خاصة.