تسعد «عكاظ» بمشاركة قرائها ومحبيها توقعاتهم حول نتيجة المواجهة المنتظرة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك عبر مسابقة تقدمها «عكاظ» لقرائها وسيحصل الفائز فيها على جائزة عبارة عن جهاز «آيفون 14».

وتتضمن تفاصيل المسابقة كتابة توقع نتيجة المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، على أن يكسب صاحب التوقع الصحيح الجائزة الكبرى، فيما يجب توفر الشروط التالية لكسب الجائزة: