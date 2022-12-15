فرض منتخب فرنسا اسمه في نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البيت، ليطير المنتخب الفرنسي لمقابلة الأرجنتين في النهائي المرتقب، فيما سيلتقي المغرب منتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.دخل نجوم المغرب اللقاء بحثاً عن إنجاز مغربي عربي بالوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، ولكن بعد مرور خمس دقائق ومن غفوة دفاعية تمكن تيو هيرنانديز من إحراز الهدف الأول لفرنسا. لم يحبط هذا الهدف العزيمة المغربية بل سيطر «الأسود» على اللقاء، وكاد عزالدين اوناحي يهز الشباك الفرنسية بتسديدة أرضية تصدى لها الحارس هوجو لوريس على دفعتين. وسنحت فرصتان لمهاجم فرنسا أوليفيه جيرو ولكن القائم تصدى للفرصة الأولى، فيما مرت كرته الثانية بجوار القائم. وقبل نهاية الشوط الأول لعب جواد اليامق كرة خلفية أكثر من رائعة تصدى لها لوريس بصعوبة، لترتطم بالقائم وتضيع فرصة التعادل.وفي الشوط الثاني، نشط أداء الثنائي حكيم زياش وأشرف حكيمي وصنعا عدة فرص ولكن الدفاع الفرنسي كان بالمرصاد، وكانت أخطر الفرص تلك المحاولة التي قادها النجم عبدالرزاق حمدالله، لكن التكتل الدفاعي حرمه من تعديل النتيجة. ومن كرة راوغ فيها كيليان مبابي الدفاع المغربي وذهبت للبديل راندال كولو ليضعها في المرمى هدفاً ثانياً لفرنسا (د:79)، وسنحت فرصة أخرى لحمدالله، ولكن المدافع الفرنسي جيوليس كوندي حرمه من هز الشباك. وبعد 6 دقائق وقتاً بدل ضائع، أعلن الحكم المكسيكي سيزار راموس نهاية اللقاء بفوز فرنسا بهدفين دون مقابل.بهذه النتيجة، يلتقي الأحد القادم حامل اللقب فرنسا بالأرجنتين في نهائي كأس العالم، فيما يلتقي المغرب منتخب كرواتيا السبت القادم لتحديد المركزين الثالث والرابع.