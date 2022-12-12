حدد نادي ​فيورنتينا​ الإيطالي مبلغ بيع المغربي ​سفيان امرابط​، في ظل تألقه في الوقت الحالي في كأس العالم.وساهم امرابط بشكل كبير في قيادة المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، في إنجاز تاريخي لأسود الأطلسي.ويركز نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح على ضم لاعب الوسط المغربي. ويواجه الريدز منافسة قوية من جهة توتنهام أيضاً الذي يحاول ضم النجم المغربي.وقالت شبكة «كالتشيو ميركاتو»، إن فيورنتينا قد يوافق على رحيل امرابط (26 عاماً) مقابل ٤٠ مليون يورو، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية.