قالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم التوجه إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 الأربعاء.وستتنافس فرنسا، التي فازت بكأس العالم لكرة القدم في 2018، مع المغرب على مقعد في النهائي بعد فوزها على إنجلترا 2-1 وتغلب المغرب على البرتغال 1-0 في ربع النهائي السبت.ونقلت «رويترز» عن الوزيرة قولها «تفاصيل الرحلة لم يتم الانتهاء منها بالطبع، لكنه يعتزم ذلك».وقال مكتب ماكرون الشهر الماضي إنه سينتظر الدور نصف النهائي للذهاب إلى كأس العالم إذا بلغ منتخب بلاده تلك المرحلة.