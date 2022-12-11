انتصر منتخب فرنسا (حامل اللقب) على نظيره منتخب إنجلترا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «البيت»، ضمن لقاءات دور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، ليتأهل منتخب «الديوك» لدور نصف النهائي ويضرب موعداً مع منتخب المغرب.بدأ اللقاء قوياً وسريعاً من المنتخبين، وبحث الفرنسيون عن هدف التقدم وسط تراجع إنجليزي، ولم ينتظر «الديوك» كثيراً إذ أطلق أوريلين تشواميني قذيفة من خارج منطقة الـ18 بيمناه عجز الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد عن التصدي لها، لتسكن الشباك الإنجليزية هدفاً أول لفرنسا (د:17)، وحاول الإنجليز العودة سريعاً للمباراة، بداية من تسديدة شاو، ومن ثم انفرادة هاري كين، ولكن في كل مرة يظهر الحارس هوجو لوريس ويتصدى لتلك المحاولات.وفي الشوط الثاني، تسبب تشواميني بركلة جزاء لمصلحة ساكا، وتقدم لها هاري كين ووضعها على يمين لوريس هدف تعادل للإنجليز (د:54)، وكاد هاري مغواير يحرز الثاني ولكن رأسيته مرت بجوار القائم، وعاد منتخب فرنسا للسيطرة، ومن عرضية لأنطوان غريزمان وضع أوليفيه جيرو برأسه الكرة في شباك الإنجليز هدفاً ثانياً لفرنسا (د:78).لم يستسلم الإنجليز وحاولوا مجدداً تعديل النتيجة، وسنحت لهم تلك الفرصة بعد تدخل تقنية الفيديو، ليحتسب الحكم بيريرا ركلة جزاء ثانية للإنجليز، تقدم لها كين ولكنه أرسل الكرة فوق العارضة، ومن ثم سدد البديل راشفورد كرة ثابتة، ولكن ذهبت فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يطير «الديوك» لدور نصف النهائي ويكملون عقد الرباعي، إذ سيلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الأربعاء القادم (حامل اللقب) فرنسا، بـ(حامل لواء العرب) منتخب المغرب.