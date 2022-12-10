استطاع المنتخب المغربي أن يحقق إنجازاً عربياً وأفريقياً ليكون أول منتخب عربي على مر التاريخ يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وقد واصل منتخب المغرب كتابة التاريخ لكل العرب بعد التأهل للدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية.

يذكر أن المنتخب المغربي منذ بدأت البطولة وهو يسير على خطى فنية ثابتة، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن ولم يدخل مرماه سوى هدف من مدافعه عن طريق الخطأ، وقد جاءت نتائج المنتخب المغربي على النحو التالي: التعادل أمام كرواتيا ثم الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، ثم الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف، وقابل المنتخب الإسباني في دور الـ16 وفاز بضربات الترجيح، وفي دور الـ8 فاز على البرتغال بهدف وحيد ليتأهل إلى الدور القادم من هذه البطولة.