عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 196 بعد دخوله بديلاً في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال 2022.وشارك رونالدو في الدقيقة 51 بدلاً من روبن نيفيش ومنتخب بلاده متخلف 0-1، ليعادل رقم الكويتي بدر المطوّع.ويمتلك رونالدو أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع 118 هدفاً.وغادرت البرتغال كأس العالم بعد خسارتها أمام المغرب 0-1، لينتهي مشوار كريستيانو رونالدو في كأس العالم خلال مشاركته فيه للمرة الخامسة، وينتهي أيضا بهذا الخروج حلمه في تحقيق المونديال.