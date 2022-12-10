إبداع أيما إبداع قدمه نجوم أسود الأطلس وسطع نجمهم في سماء المونديال وفرضوا اسم المغرب ضمن الأربعة الكبار في نصف نهائي كأس العالم بعد تفوقهم على منتخب البرتغال بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الثمامة في درو ربع نهائي مونديال قطر 2022.لم تتوقف أحلام منتخب المغرب عند إنجاز الوصول لدور الثمانية بل دخلوا لقاءهم أمام البرتغال لكتابة تاريخ جديد للكرة الأفريقية والعربية بصفة عامة والكرة المغربية بصفة خاصة وكانوا عند الموعد وأبهروا العالم بأداء أكثر من رائع. وقبل نهاية الشوط الأول اعتلى يوسف النصيري فوق الجميع وبضربة رأسية لا تصد ولا ترد سكنت كرته الشباك البرتغالية كهدف أول للمغرب (د: 42)، ووقفت العارضة مع المغرب عندما تصدت لتسديدة برونو فرنانديز لينتهي الشوط بتقدم المغرب بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني، واصل نجوم المغرب أداءهم العالي بقيادة أشرف حكيمي وحكيم زياش وسفيان امرابط ومن خلفهم الحارس العملاق ياسين بونو الذي تصدى لتسديدة البديل كريستانو رونالدو، ورغم حصول لاعب المغرب وليد شديرة على البطاقة الحمراء إلا أن النقص يولد القوة، إذ كاد زكريا أبو خلال أن يحسم النتيجة للمغرب لولا أن تصدى الحارس دييغو كوستا لكرته، ليعلن الحكم فاكوندو تيلو نهاية اللقاء بفوز المغرب بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يصل المغرب للدور نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه وكأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المرحلة في تاريخ المونديال.- أول منتخب عربي وأفريقي يصل لدور نصف النهائي- البرتغال الضحية الأوروبية الثالثة للمغرب بعد بلجيكا وإسبانيا- الكلين شيت الرابع للحارس ياسين بونو