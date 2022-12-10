أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن خالص تعازيه لأسرة وأصدقاء الصحفي الأمريكي جرانت وال، بعد سماعه النبأ الصادم لوفاته أثناء تغطيته فعاليات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقال إنفانتينو: «بلغني خبر وفاة الصحفي الرياضي جرانت وال خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم، بذهول وحزن شديدين»، حيث فارق الصحفي الحياة خلال تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا مساء الجمعة.

وأضاف إنفانتينو: «قبل أيام قليلة فقط، تم تكريم جرانت من قبل الفيفا والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لتغطية 8 نسخ متتالية من كأس العالم، كما تضمنت مسيرته المهنية ظهوره في العديد من بطولات كأس العالم للسيدات، إضافة إلى مجموعة من الرياضات الدولية الأخرى. لقد كان حبه لكرة القدم كبيرا وسيفتقد كل من يتابع المباريات العالمية تقاريره».

وتابع إنفانتينو في كلمة نشرها الفيفا اليوم (السبت): «بالنيابة عن الفيفا ومجتمع كرة القدم، نعرب عن أعمق تعازينا لزوجته سيلين وعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة».

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال 2022 أن جرانت وال (48 عاما) «شعر بالإعياء في منصة الصحفيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف إلى مستشفى حمد العام في الدوحة». وكان وال قبل أيام قليلة قال لمتابعيه إنه على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية.

وكان جرانت وال قدم تقريرا لأول مرة عن كأس العالم في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 وحضر جميع النسخ اللاحقة للبطولة، وتم تكريمه أخيرا في مؤتمر صحفي مشترك بين الفيفا والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية على منصة التتويج في الدوحة، حيث حصل على جائزة من الفيفا سلمها له النجم البرازيلي السابق رونالدو.