تجاوز منتخب الأرجنتين نظيره منتخب هولندا بركلات الترجيح وضرب موعداً مع منتخب كرواتيا في دور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.بدأ الشوط الأول مثيراً وظهر التفوق واضحاً للأرجنتين الذي واجه دفاعا قويا من هولندا إلى أن تمكن ليونيل ميسي من إيجاد ثغرة دفاعية ليمرر الكرة للمنفرد ناهويل مولينا ليحرز الهدف الأول للأرجنتين (د: 35)، وفي الشوط الثاني واصل الأرجنتين ضغطه وتمكن ماركوس أوكنيه من الحصول على ركلة جزاء تقدم لها ليونيل ميسي محرزاً الهدف الثاني للأرجنتين (د: 73).وبعد ذلك انتفض المنتخب الهولندي وبدأت الطواحين في البحث عن العودة للقاء وتمكن البديل فوتر ليغورست من إحراز هدفين (د: 82، 90+11) ليدرك هولندا التعادل ويتجه المنتخبان للأشواط الإضافية والتي استمرت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما رغم الضغط الأرجنتيني ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.وشهدت ركلات الترجيح تفوق الأرجنتين إذ أحرز كل من: لونيل ميسي ولياندرو باريديس وغوانزالو مونتييل ولاوتارو مارتينيز فيما أضاع انزو فرنانديز.فيما أضاع لهولندا كل من: فيرجيل فان دايك وستيفن بيرغويس، ونجح تيون كووبمينيرز وفوتر فيغورست ولوك دي يونج.