سحق منتخب البرتغال نظيره منتخب سويسرا بسداسية مقابل هدف، كأكبر نتيجة يشهدها تاريخ كأس العالم في دور الـ16، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل في ختام لقاءات الدور الثمن نهائي لمونديال قطر 2022، وشهد اللقاء أول هاتريك في المونديال.بدأ اللقاء بقوة وندية من المنتخبين وسرعان ما فرض البرتغال سيطرته على مجريات اللقاء وقص شريط الأهداف اللاعب جونزالو راموس (د:17)، وأضاف بيبي الهدف الثاني (د:33)، وفي الشوط الثاني واصل البرتغال سلسلة الأهداف، إذ أحرز راموس هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده (د:51)، ومن ثم أضاف رافائيل جوريرو الهدف الرابع (د:55)، وقلص سويسرا النتيجة عن طريق مانويل أكانجي (د:58)، ليعود راموس ويحرز الهاتريك الأول في المونديال والهدف الخامس لمنتخب بلاده (د:67)، وفي الوقت بدل الضائع اختتم رافائيل لياو مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف السادس (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال وتأهله لدور ربع النهائي لملاقاة المغرب، فيما غادر منتخب سويسرا منافسات المونديال.