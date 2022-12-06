دخل المنتخب المغربى التاريخ من أوسع أبوابه، بعد وصوله للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبى دون أهداف.ويعتبر تأهل «أسود الأطلس» لدور ربع النهائي هو الأول بالتاريخ لمنتخب عربي يتأهل لهذا الدور، وكان المنتخب المغربي قد وصل لدور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط، إذ حقق الانتصار في مباراتين من 3 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة.يذكر أن المنتخب المغربي سبق له مواجهة المنتخب الإسباني في ثلاث لقاءات رسمية؛ في عام 1961 ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1962، حيث تواجه المنتخبان في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى مونديال تشيلي. المباراة الأولى أقيمت 12 نوفمبر 1961، و حقق من خلالها المنتخب الإسباني الفوز بهدف دون رد، أما في مباراة الإياب التي أقيمت في 23 نوفمبر 1961، فواصل المنتخب الإسباني سيطرته وحقق الفوز بنتيجة 3-2، ليضمن المشاركة في كأس العالم 1962. فيما كانت المواجهة الثالثة بين المنتخبين ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.ويعد المغرب رابع منتخب أفريقي عبر التاريخي ينجح في بلوغ دور الربع النهائي من كأس العالم، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010.