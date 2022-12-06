في إنجاز تاريخي للكرة العربية، وصل منتخب المغرب لدور الثمانية لمونديال قطر 2022 بعد تفوقه على الماتادور الإسباني بركلات الترجيح بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المدينة التعليمية ضمن لقاءات دور الـ16.

دخل لاعبو المغرب اللقاء بعزيمة الرجال، وبطموحات كبيرة وعالية، لتحقيق إنجاز تاريخي، وتأكيد علو كعب الكرة العربية، ورغم الأسماء الكبيرة التي حضرت في المنتخب الاسباني بقيادة سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، والثنائي جافي وبيدري، وبقيادة المهاجمين أسينسيو وموراتا، إلا أن نجوم المغرب كانوا في الموعد، بقيادة النجم أشرف حكيمي، وحكيم زياش، والحارس العملاق ياسين بونو، وكاد منتخب المغرب يهز الشباك الإسبانية عبر رأسية نايف أكرد التي اعتلت القائم، وتصدى بونو لأكثر من كرة إسبانية لا سيما تسديدة داني أولمو. وبعد استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، احتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي شهدت تألقاً كبيراً للحارس المغربي بونو الذي تصدى لركلتي كارلوس سولير، وسيرجيو بوسكيتس، فيما تكفل القائم بالتصدي لتسديدة بابلو سارابيا. وفي المقابل، تألق لاعبو المغرب في ركلات الترجيح، رغم ضياع ركلة عن طريق بدر بانون، إلا أن عبدالحميد صايير، وحكيم زياش، وأشرف حكيمي نجحوا في التسجيل، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل «أسود الأطلس» لدور الـ8، فيما غادر منتخب إسبانيا المونديال.