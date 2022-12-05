أكد مشجعون يابانيون أن قيامهم بجمع القمامة من المدرجات بعد مباريات كأس العالم 2022 يأتي من ثقافتهم وسلوكياتهم المعتادة.

ونال اليابانيون تقدير جماهير المونديال للسلوك المثالي الذي أظهروه في الملاعب، حيث مثلوا قدوةً للعالم أجمع، بإخلاء وتنظيف المدرجات بعد المباريات.

يأتي ذلك فيما أحدث منتخب اليابان مفاجأة كبيرة بفوزه على ألمانيا وإسبانيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة من الدور الأول، والتأهل إلى دور الـ16 متصدّراً مجموعته.

ويدعو المشجعون اليابانيون، الذين أصبحوا رمزاً للسلوكيات المتحضرة خلال مونديال قطر، جماهير الدول الأخرى المتنافسة إلى إظهار السلوك نفسه.

من جهته قال المشجع الياباني ساتورو تاكيزاوا: «هذا مثال على الثقافة اليابانية، علينا تنظيف المكان بعد استخدامه. بالطبع، نقوم بذلك في بلدنا، نأخذ القمامة، إنه شيء ثقافي. نحن نسعد بفعل ذلك».

وحول أداء منتخب بلاده أضاف تاكيزاوا: «هذه أول مرة أحضر كأس العالم، لقد كان من الجنون أننا هزمنا ألمانيا وإسبانيا، لا أصدق ذلك، نريد أن نكون بين أفضل 8 فرق».

وأضاف: «بالطبع أود أن نفوز بكأس العالم، لكن لأكون صادقاً، الأمر صعب للغاية، أرى البرازيل باعتبارها المنافس الأقوى على البطولة».

من جانبه أعرب المشجّع غوجي نابي عن سعادته الشديدة بأداء منتخب بلاده قائلاً: «تغلبنا على ألمانيا وإسبانيا، كان أمراً لا يصدّق».