تخطى منتخب كرواتيا نظيره المنتخب الياباني بركلات الترجيح 3/1 بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الجنوب في دور الستة عشر لمونديال كأس العالم 2022.

شهد اللقاء بداية قوية من منتخب اليابان الذي كان نداً للمنتخب الكرواتي، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن ديازين ماييدا من إحراز الهدف الياباني الأول (د: 43)، وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني تمكن لاعب كرواتيا بيريسيتش من إدراك التعادل برأسية جميلة وفي الزاوية البعيدة عن الحارس غوندا (د: 55)، ليستمر التعادل بينهما إلى أن احتكما لركلات الترجيح التي شهدت تألق حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش الذي قاد منتخب بلاده لدور الثمانية بعد تصديه لثلاث ركلات يابانية، فيما تمكن تاكوما اسانو من إحراز ركلة ترجيحية يابانية وحيدة، وفي المقابل تمكن لاعبو كرواتيا من تسديد 3 ركلات ترجيح بنجاح جاءت عن طريق كل من: نيكولا فلاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وماريو بازاليتش فيما تصدى القائم لركلة ترجيح ماركو ليفايا، لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا وتأهلها لدور الثمانية ومغادرة اليابان المونديال.