أعلنت الهند رسمياً سحب ملف ترشيحها لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027، وأخطر اتحاد الكرة في الهند، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقرار الانسحاب من عملية اختيار البلد المضيف، ليبقى الملف السعودي هو الوحيد لاستضافة البطولة.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اختارت القائمة المختصرة لعطاءات استضافة كأس آسيا 2027 خلال اجتماعها في 17 أكتوبر 2022، ومن المقرر أن يقرر مؤتمر الاتحاد الآسيوي المضيف النهائي في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير 2023.

وفي وقت سابق، كان من المقرر إقامة نسخة 2027 من البطولة القارية لكرة القدم للرجال في الصين، لكنها انسحبت، مما دفع الاتحاد الآسيوي للبحث عن مضيفين جدد، فيما برزت الهند والسعودية كمرشحين للاستضافة، قبل أن تنسحب الهند رسميا، ويبقى الملف السعودي المرشح الأبرز لاستضافة البطولة.

وفي الاجتماع الذي عقد في 17 أكتوبر الماضي، كان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد تباحث حول ملفات الترشيح المقدمة من أجل استضافة كأس آسيا 2027، والتي اقتصرت على الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ وصف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملف المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه ملف ترشيح قوي ومميز من أجل استضافة كأس آسيا 2027.

من جانبه، أكد أمين اتحاد الكرة السعودي المدير التنفيذي لملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 إبراهيم القاسم، أن السعودية لديها ملاعب تتطابق مع اشتراطات الاتحاد الآسيوي، وسيتم العمل على تطوير البقية، إضافة إلى إنشاء 3 ملاعب جديدة، مع إنشاء العديد من ملاعب التمارين في مختلف الملاعب، كاشفا بناء 3 ملاعب في الرياض والقدية والدمام، وستكون دون مضمار أولمبي، وتم تحديد مواقعها حيث سيكون الملعب الأول في شمال الرياض.