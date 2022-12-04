واصل حامل اللقب منتخب فرنسا طريقه نحو الحفاظ على لقبه المونديالي بعد تغلبه على منتخب بولندا بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الثمامة ضمن لقاءات دور الثمن نهائي لمونديال قطر 2022م.شهد اللقاء تفوق منتخب فرنسا وسيطرته على مجريات اللقاء وسط تراجع لأداء منتخب بولندا وأنتظر الفرنسيون لدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليتمكن المهاجم اوليفيه جيرو من إحراز الهدف الأول (د: 44)، وفي الشوط الثاني تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي وأحرز هدفين مميزين (د: 74، 90+1)، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ركلة جزاء بعد أن تصدى الحارس هوجو لوريس للتسديدة الأولى وأعادها حكم اللقاء لتقدم الحارس وتمكن ليفاندوفسكي من إحراز الثانية (د: 90+9)، لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بثلاثة أهداف لهدف وتأهله لدور الثمانية بجدارة واستحقاق فيما غادر بولندا منافسات المونديال.