يتصدر النجم الفرنسي ولاعب نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي قائمة أغلى 11 لاعبًا في بطولة كأس العالم قطر 2022، بقيمة 160 مليون يورو، وضمت القائمة 8 لاعبين إنجليز وفرنسيين وإليكم قائمة أغلى 11 لاعبًا في مواجهات الدور ثمن النهائي من كأس العالم والتي جاءت على النحو التالي:

- كيليان مبابي (فرنسا ) 160 مليونا.

- فيل فودين (إنجلترا ) 110 ملايين.

- جودي بيلينجهام (إنجلترا) 100 مليون.

- هاري كين (إنجلترا ) 90 مليونا.

- بوكايو ساكا (إنجلترا) 90 مليونا.

- أوريلين تشواميني (فرنسا) 80 مليونا.

- ديكلان رايس (إنجلترا) 80 مليونا.

- ماسون ماونت (إنجلترا) 76 مليونا.

- ألكسندر أرنولد (إنجلترا) 70 مليونا.

- جاك جريليتش (إنجلترا) 70 مليونا.

- رحيم سترلينج (إنجلترا) 70 مليونا.