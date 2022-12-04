قدم «راقصو التانغو» لقاء من أجمل لقاءاتهم في مونديال قطر 2022، وتجاوزوا «الكنغر الأسترالي» بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن لقاءات دور الـ16 من كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر الشقيقة.شهد اللقاء سيطرة أرجنتينية، وسط تراجع لمنتخب أستراليا الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة، وقبل نهاية الشوط الأول بـ10 دقائق وضع النجم ليونيل ميسي بصمته التهديفية بتسديدة أرضية قوية في الزاوية الصعبة على الحارس الأسترالي ماثيو رايان هدفاً أول للأرجنتين (د:35).وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأرجنتين سيطرته على مجريات اللقاء، ومن هفوة غريبة من الحارس رايان خطف مهاجم الأرجنتين جولييان ألفاريز الكرة ووضعها في المرمى الأسترالي هدفاً ثانياً للأرجنتين (د:57). وأتت الصحوة الأسترالية متأخرة ولم تكن كافية، بعد أن سدد البديل كريغ غودين كرة قوية ارتطمت في المدافع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لتخادع الحارس إيميليانو مارتينيز، وتسكن الشباك هدفاً أول لأستراليا (د:77)، وكاد البديل الآخر قرنق كول يحرز هدف التعادل، ولكن مارتينيز تصدى لتسديدته على مرتين، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يتأهل «راقصو التانغو» لدور الـ8 لملاقاة الطواحين الهولندية، في لقاء من أقوى اللقاءات المنتظرة في المونديال.