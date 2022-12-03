تفوق منتخب هولندا على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد خليفة الدولي في افتتاحية لقاءات دور الستة عشر لمونديال قطر 2022؛ لتتأهل هولندا بجدارة واستحقاق لدور الثمانية، فيما غادر المنتخب الأمريكي منافسات كأس العالم.

شهد اللقاء بداية قوية لمنتخب هولندا وأبدى رغبة جادة في إنهاء اللقاء مبكراً لمصلحته، وتمكن النجم ممفيس ديباي من تحقيق مراد منتخب بلاده عندما أحرز الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف زميله دالي بليند الهدف الهولندي الثاني (د: 45+1)، وفي الشوط الثاني نشط أداء المنتخب الأمريكي واستطاع أن يقلص الفارق عن طريق حاجي رايت (د: 76)، ولكن سرعان ما جاء الرد الهولندي بهدف ثالث عن طريق دينزل دومفريس (د: 81)، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بثلاثة أهداف لهدف.