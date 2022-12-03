أغلق نجم منتخب كوريا الجنوبية تشو غو سونغ البالغ من العمر 24 عاما هاتفه في كأس العالم المقامة بقطر؛ وذلك بسبب فيديو له وهو على دكة البدلاء جذب 1.6 مليون متابع جديد على «إنستغرام»، حيث كان متابعو اللاعب على «إنستغرام» قبل تسجيله هدفين أمام غانا لا يتجاوز 20 ألفا؛ ليقفز عدد المتابعين إلى 1.6 مليون بعد إعجاب كثيرين بالفيديو وهو على دكة البدلاء.

وسجل الفيديو 7.3 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفقما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي سيو جونغ هوان قوله إن سونغ لم يكن يحصل على القسط الكافي من الراحة بسبب هاتفه الذي كان يرسل تنبيهات ورسائل مستمرة له.

يذكر أن سونغ استدعي للعب مع منتخب كوريا الجنوبية لأول مرة في عام 2021، حيث لعب أول مباراة دولية له في تصفيات كأس العالم ضد لبنان في سبتمبر من ذلك العام.