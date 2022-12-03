يتلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه رعاية ملطفة بعد توقف العلاج الكيميائي لسرطان القولون لعدم استجابته للجرعات العلاجية.

وذكرت تقارير طبية أن بيليه البالغ من العمر 82 عاما، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، دخل المستشفى (الثلاثاء) لإعادة تقييم علاجه من السرطان وشُخص لاحقا بإصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.

وأفاد موقع «فولها دي ساو باولو» بأنه تم الآن تعليق العلاج الكيميائي وأن بيليه يخضع للرعاية الملطفة، حيث يتم علاجه فقط من أعراض مثل الألم وضيق التنفس.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه تم نقل بيليه إلى قسم رعاية نهاية الحياة (مرحلة الاحتضار) الخاص بالمرضى المشرفين على الموت وأولئك المرضى الذين يعانون من مرض عضال في مراحله المتأخرة والمتقدمة.

ولم يقم مدير أعماله أو مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بالرد على طلبات التعليق لتوضيح حالته تفصيلا.

وذكر تقرير طبي صدر الجمعة أن بيليه تلقى استجابة كافية للعلاج بالمضادات الحيوية وكان في حالة مستقرة «مع تحسن عام في الحالة الصحية».

وكان بيليه قد أجرى عملية لإزالة ورم من القولون في سبتمبر 2021 وتلقى العلاج في المستشفى بشكل منتظم.

وقال أسطورة كرة القدم في منشور على «انستغرام» الخميس إنه كان في المستشفى في «زيارة شهرية» وشكر الجماهير على الرسائل الإيجابية التي تلقاها، ونشر صورة لوجهه معروضة على مبنى في قطر، حيث تقام كأس العالم، بجانب رسالة تقول: «تعافى قريبًا».

وظهرت لافتة تحمل الرسالة نفسها من قبل المشجعين البرازيليين في ملعب لوسيل الجمعة قبل هزيمة المنتخب البرازيلي 1-0 أمام الكاميرون.