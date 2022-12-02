فرض منتخب اليابان نفسه في دور الستة عشر لمونديال قطر 2022م بعد فوزه التاريخي على منتخب أسبانيا بهدفين لهدف، ليتصدر الساموراي الياباني منتخبات المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما احتلت أسبانيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا الذي لم يشفع له فوزه الكبير على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين في التأهل وغادر المونديال كواحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2022م.

على استاد خليفة الدولي، قلب منتخب اليابان تأخره بهدف إلى فوز تاريخي على أسبانيا بهدفين لهدف، وأحرز هدف التقدم الأسباني مهاجمه الفارو موراتا (د: 11)، وعادل لليابان ريتسو دوان (د: 48)، وأضاف زميله اوتاناكا الهدف الياباني الثاني (د: 51)، ليحقق اليابان فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة متصدراً المجموعة الخامسة ويضرب موعداً مع كرواتيا في دور الستة عشر، فيما تلقى منتخب أسبانيا خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز الثاني ليقابل منتخب المغرب في الدور الثاني.

وعلى استاد البيت، فجر منتخب ألمانيا غضبه في شباك كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي شهد أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم وهي الفرنسية ستيفاني فرابارات، وأحرز أهداف ألمانيا الأربعة كل من: كاي هافيرتز (هدفين 73، 85)، سيرج جنابري (د: 10)، نيكلاس فولكروغ (د: 89)، فيما جاء هدفا كوستاريكا عن طريق كل من: يلتسن فالفيردي (د: 58)، خوان فارغاس (د: 70)، ورغم الفوز الكبير لمنتخب ألمانيا إلا أنه غادر المونديال بفارق الأهداف عن منتخب أسبانيا بعد أن حقق كلاهما 4 نقاط ومالت الكفة للمنتخب الأسباني، فيما تلقى منتخب كوستاريكا الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز الرابع والأخير.