يحمل ممثل العرب منتخب المغرب آمال وتطلعات عشاق الكرة العربية بالتأهل لدور الستة عشر لمونديال قطر 2022م، عندما يلاقي منتخب كندا مساء اليوم (الخميس) عند تمام الساعة السادسة مساءً ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة، كما يلتقي في ذات التوقيت وفي نفس المجموعة منتخبا كرواتيا وبلجيكا، وعند تمام الساعة العاشرة ليلاً تتجه الأنظار نحو لقاء أسبانيا واليابان وكذلك ألمانيا وكوستاريكا لتحديد المتأهلين من المجموعة السادسة.

على استاد الثمامة، يدخل منتخب المغرب لقاءه أمام منتخب كندا بحثاً عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير للعبور لدور الستة عشر مباشرةً أما الخسارة فسيعتمد على نتيجة اللقاء الآخر؛ ففوز كرواتيا أو تعادلها يؤهل المغرب ثانياً، والحالة الوحيدة التي سيغادر بها المغرب المونديال خسارته من كندا وفوز بلجيكا على كرواتيا أو تعادلهما وحينها سيتم النظر لفارق الأهداف، فيما يدخل منتخب كندا هذا اللقاء بعد أن فقد فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد تعرضه لخسارتين واحتلاله المركز الرابع والأخير بدون نقاط ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية يختتم بها مشواره في المونديال.

وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، وفي قمة أوروبية تجمع وصيف حامل اللقب منتخب كرواتيا بنظيره منتخب بلجيكا ثالث العالم في النسخة الماضية ويسعى كل منهما للظفر بنقاط التأهل للدور الثاني وتجنب الخروج المبكر الذي بات يهددهما بعد تألق المنتخب المغربي بالتعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا، ويدخل المنتخب الكرواتي هذا اللقاء بفرص أفضل من منافسه في لقاء الليلة إذ يحتاج الكروات للفوز أو التعادل على أقل تقدير للتأهل فيما يجب على المنتخب البلجيكي الفوز أما التعادل فإنه سيجعله ينتظر مفاجأة كندية بالفوز على المغرب ومن ثم النظر لفارق الأهداف.

وفي المجموعة السادسة وعلى استاد خليفة الدولي، يخوض فريق اليابان لقاءً صعباً أمام منتخب أسبانيا ويحتاج الكمبيوتر الياباني للفوز لضمان التأهل المباشر للدور الثاني، فيما يدخل منتخب أسبانيا هذا اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل المباشر، وفي ذات التوقيت وعلى استاد البيت يلتقي منتخب ألمانيا نظيره منتخب كوستاريكا ويحتاج الثاني للفوز فقط للتأهل المباشر للدور الثاني، فيما يتعين على ألمانيا الفوز وانتظار نتيجة اللقاء الآخر.